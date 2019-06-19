تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع شركتَيها القابضتين التابعتين لها «النقل البحرى والبرى» و«القابضة للتأمين»، الإعلان عن تفاصيل الخط الملاحى المنتظر تدشينه لخدمة الأسواق الأفريقية، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمراً للمتعاملين فى التجارة الخارجية تحت عنوان «جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا» الثلاثاء 2 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة، فى بيان، اليوم، أن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون التجارى والاقتصادى مع القارة الأفريقية، وفى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وأضافت أنها ستعلن، خلال المؤتمر، إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجيستيات التى توفرها الشركات التابعة لها فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجيستية والتأمين والتسويق، لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.

إطلاق خدمات نقل وخدمات لوجيستية لدعم التجارة البينية

كان وزير قطاع الأعمال العام أكد لـ«الوطن» أن الوزارة تخطط لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية وبرية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجيستية للمصدِّرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، وقال إنه من المستهدف أيضاً إحياء الخط الملاحى «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحاً كبيراً عام 2010.