يكره مولود برج العذراء أن يخدل من الآخرين، والفوضى ويميل إلى الترتيب والتنظيم في شتى مناحي الحياة.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تعيش قلقًا عاطفيًا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.