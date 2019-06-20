في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها وقرائها، ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 يونيو 2019، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب ما ذكره موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 03:06

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء 08:43