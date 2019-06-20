ترصد "الوطن" أسعار الخضروات اليوم، الخميس 20 يونيو، لدى البائعين في الأسواق، منها البطاطس والخيار والليمون والجزر، في إطار خدماتها اليومية المتنوعة، والتي جاءت كما يلي :

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات للكيلو.

البطاطس

ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

البامية

وتراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

البصل

كما وصل سعر البصل إلى 5 جنيهات للكيلو.

الليمون الإيطالي

ووصل سعر كيلو الليمون الإيطالي 30 جنيها.

الليمون البلدي

وتراوح سعر كيلو الليمون من 40 إلى 60 جنيها.

الطماطم

وبلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه.

الخيار

كما بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

وبلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان

كما وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5 جنيهات.