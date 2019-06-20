استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن"، ننشر أسعار الفاكهة بالأسواق المصرية اليوم الخميس، من بينها العنب والمانجو والخوخ والمشمش، والتي جاءت النحو التالي:

العنب

وصل سعر العنب إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الفراولة

وبلغ سعر الفراولة 15 جنيهًا للكيلو.

البطيخ

وسعر بيع كيلو البطيخ 7 جنيهات، ويختلف السعر باختلاف وزن الثمرة.

الخوخ

وتراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

المانجو

كما تراوح سعر بيع المانجو بين 30 إلى 40 جنيهًا بحسب نوعها.

البرقوق

وتراوح سعر كيلو البرقوق من 20 إلى 30 جنيها.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 10 جنيهات.

التفاح

كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الكيوي

وبلغ سعر ثمرة الكيوي الواحدة جنيهًا واحدًا.