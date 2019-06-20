تعددت أسعار السمك اليوم في الأسواق، وتستعرض "الوطن" متوسط سعر بعض أنواع الأسماك مثل السبيط والبوري والماكريل إلى جانب الجمبري، استمرارا للخدمات التي تقدم بشكل يومي، على النحو التالي:

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 60 جنيهًا للكيلو.

سمك الدنيس

وصل سعر سمك الدنيس إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 33 إلى 36 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 إلى 180 جنيها للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك الماكريل

تراوح سعر سمك الماكريل بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.