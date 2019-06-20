نادية مصطفى تختتم فعاليات ملتقى دمنهور الطلابي

اختتمت الفنانة نادية مصطفى ملتقى دمنهور الطلابي الأول للموهوبين بالموسيقى والغناء للتعليم قبل الجامعي، مساء أمس، بمجمع دمنهور الثقافي.

حضر حفل الختام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقدمت "مصطفى"، عضو لجنة التحكيم بالملتقى، مجموعة من أشهر أغانيها: "سلامات سلامات، جاي في إيه وسافرت في إيه، نعيش لمصر، ويا أغلى اسم فى الوجود".

وشكرت مصطفى المحافظ على دعمه ورعايته للموهوبين من أبناء المحافظة من طلبة وطالبات المدارس، ورعايته وتبنيه لهم واحتضانه للمواهب المختلفة، معربة عن تقديرها لمحافظة البحيرة ودعمها لرموز الأدب والفكر والثقافة، وثمنت الجهود المبذولة فى هذا الشأن ووجهت دعوتها لكل محافظات الجمهورية للحذو حذو محافظة البحيرة.

وأشادت الفنانة نادية مصطفي، بمستوى الطلاب وتنظيم الاحتفالية، مؤكدة أن تلك المواهب هي مستقبل الغناء في مصر، مشيرة إلى أنها واجهت بعض الصعوبات في الاختيار فيما بين المتسابقين نظرا لتألقهم جميعا.

نظمت الملتقى إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وبدأ بالسلام الوطني الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.