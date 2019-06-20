تنطلق اليوم الخميس، أولى فعاليات المؤتمر العالمي الأول الذي تنظمه وزارة الحج والإرشاد والأوقاف الأفغانية في العاصمة كابول بأفغانستان، والذي يستمر حتى 21 يونيو من الشهر الجاري، للتعريف بإسهامات الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ودوره في خدمة الفقه الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر وفود لأكثر من 20 دولة، ومنهم مصر والصين والهند وروسيا والسعودية وطاجكستان والعراق وماليزيا وإندونسيا، بحضور رئيس الجمهورية الأفغاني أشرف غني.

وكان في استقبال الوفد المصري القنصل المصري وليد الشريف، ووزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، فيض محمد عثمان.

ويشارك من الأزهر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور محمد عبدالستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة لتمثيل الأزهر الشريف.