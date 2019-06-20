"مكافحة الإدمان": نقدم قروضا للمتعافين من المخدرات لإدماجهم في المجتمع

قالت الدكتورة رانيا حسين، استشاري علاج الإدمان بصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل على إدماج المتعافين من الإدمان في المجتمع بعد علاجه، موضحة أن مراحل علاج الإدمان يّكمن في التخلص من أعراض الانسحاب خلال أسبوع أو 10 أيام، ومن ثم تلقي العلاج النفسي والاجتماعي.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه يتم إعطاء المتعافين بعض القروض سواء من بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال التدريب المهني لعمل مشروعات لهم تدمجهم في المجتمع بصورة أكبر، مؤكدة أن الصندوق معني بخفض الطلب على المخدرات، من خلال العمل على رفع وعي الشباب بخطورة المخدرات.

وأشارت إلى أن العلاج مجاني في الصندوق ويتم بسرية تامة، كما يوجد 22 مركزا لتلقي العلاج على مستوى مصر.