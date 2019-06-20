قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدين جاء لبناء الإنسان بناءً صحيحًا في دواخله وظواهره.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc": "الدين جاء ليبني الضمير الإنساني والقلب بين جنباته فإذا بني بناء صحيحا سيعمر الكون ويبني. والفتوى رافد من الروافد التي تؤدي هذا البناء ولابد أن تصدر من متخصص".

وتابع: "هناك تفاصيل في التخصص وليس هناك تخصص عام، ولا بد أن نلجأ للمتخصص في كل شيء لنضع الأمور في نصابها، فلا يجب أن نساوي بين الذي تأهل وتعلم ودرس فترة طويلة عن الذي يفتي من غير علم".

وأشار إلى أن آية "فاقتلوا المشركين" أو حديث "أمرت أن أقاتل الناس"، تفهم فهما خاطئا، فاللغة العربية تساعدنا هنا في فهم النص "المشركين دي مقصود بها اقتلوا المشركين بتوع أهل مكة اللي كان بين النبي وبينهم عهد ونقضوه".

واستطرد: "لازم نشوف الرسول إزاي فسر النص، ولو كان معنى الآية إننا هنقتل كل الناس فلماذا ترك النبي أهل المدينة ومشركي مكة، لذلك فالمقصود بالمشركين المعاهدين الذي اعتدوا على الرسول أما من لم يعادي فلا قتال له وأما من استجار فلا قتال له"، مشيرًا إلى أن الآية كانت مرتبطة بزمان ومكان له سياق ولا يجب أن يترك عاما.

وأكد على أنه لا يجب أن تعطي جماعات إرهابية نفسها الحق أن تقتل الناس.