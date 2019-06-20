"مصر ورومانيا".. لقاء رئاسة الاتحادين الأفريقي والأوروبي في 2019

تُعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرومانيا، الأولى منذ توليه الرئاسة، وتشترك مصر ورومانيا في أن القاهرة تسلمت بداية العام الجاري رئاسة الاتحاد الأفريقي، وبوخارست تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وتولت رومانيا في بداية العام الجاري رئاسة الاتحاد الأوروبي خلفا للنمسا، في عام يشهد تحديات جمة أبرزها اتفاق بريكسيت مع بريطانيا وإجراء الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو، بالإضافة إلى إنجاز موازنة الاتحاد.

وتأتي ولاية بوخارست للاتحاد وسط علاقات فاترة مع دوله على خلفية إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي في رومانيا، وصنفت رومانيا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه في العام 2007 خلفا للنمسا، من بين الدول الأكثر تأييدا للاتحاد الأوروبي بين الـ28 عضوا.

ونادرا ما تواجه رئاسة دورية هذا القدر من التحديات: إنهاء أزمة بريكسيت في مارس، وانتخابات أوروبية في مايو الماضي وسط تنامي نفوذ القوى المنادية بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى الصعوبات القائمة لإنجاز موازنة الاتحاد.

كما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير الماضي رسميًا رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام من الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 العادية للاتحاد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال السيسي، في كلمته أمام الاتحاد، "أؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق للإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي"، مضيفا "أشكركم على الثقة الغالية لمصر لقيادة دفة الاتحاد لعام 2019".

وتابع: "أقف أمامكم اليوم واعيا بحجم المسؤولية الكبيرة لتنسيق العمل الأفريقي المشترك في ظرف دقيق تتزايد في التحديات والإرهاب وتتعاظم فيه تطلعات الشعوب".

وأعرب الرئيس المصري، عن خالص التهاني لنظيره الجنوب الأفريقي راما فوزا، بمناسبة اختياره لرئاسة الاتحاد للعام المقبل.