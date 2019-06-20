بالفيديو| مصرع اثنين في تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما، بعد تحطم طائرة ونشوب النيران بها، الأربعاء، على طريق سريع في جنوب شرق ولاية ويسكونسن الأمريكية، وامتدت النيران إلى مركبات أخرى ووصلت أعمدة الدخان إلى السماء.

ووفقا لوكالة "أسوشيتس بريس"، قال مصور تلفزيوني شهد وقوع الحادث، إنه وقع على الطريق السريع في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من ماونت بليزانت، على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب مدينة ميلووكي.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أن هناك سيارة مقطورة تتدلى أعلى الطريق السريع وتم انتشار الدخان عبر الطريق السريع من الشاحنة التي كانت مشتعلة، وقال مايكل باين من الفريق الطبي في مقاطعة راسين، إن شخصين لقيا مصرعهما وهناك عدة إصابات.

وأغلقت السلطات جميع ممرات الطريق السريع، ويقدر مسؤولو النقل أن الأمر سيتطلب ساعات من إخلاء المكان.