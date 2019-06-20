اللقاء الكامل لمفتي الجمهورية مع أسامة كمال.. وحقيقة بطلان صلاة الفجر

حل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC".

وترصد "الوطن" أبزر ما جاء في هذا الحوار كما يلي:

مفتي الديار المصرية: دار الإفتاء تجيب عن 3500 سؤال يوميًا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء ذات خبرة إفتائية حقيقية ومتراكمة من قديم.

وأضاف "علام": "كان السائلون يأتون إلى دار الإفتاء بغرض معرفة الفتوى إلى أن ذلك تقلص مؤخرًا لذلك اتجهنا للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل والطرق الحديثة".

وتابع "علام": "نستقبل عن طريق الخط الأرضي المجاني على رقم 107، أكثر من 1500 سؤال يوميا، كما نستقبل أكثر من 1100 بريد إلكتروني يوميا ونرد عليه"، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء تجيب على الفتاوى بـ12 لغة للوصول للعالم كله".

وأوضح أنَّ مجموع الأسئلة التي يجاب عنها يوميا تتراوح بين 3 آلاف و3500 سؤال، وفي رمضان من 4 آلاف إلى 4500".

علام: مصر تحتاج إلى إعلام إنارة لا إثارة

وأكّد مفتي الديار المصرية، أنَّ مصر تحتاج في هذه الفترة إلى إعلام إنارة لا إثارة من خلال منابر إعلامية قوية.

وأضاف المفتي: "لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك توجه لدى البعض ممن يمكن أن نقول إنهم أخذوا مساحة للفتوى واتجهوا بالخطاب الإفتائي إلى حيز ضيق وإلى غير مكانه، والإسلام أتى لكي يستقر الناس ويعمر الكون".

وتابع "علام": "الدين لم يأت لكراهية أحد، بل ليأخذ الناس بيسر وسهولة وأن يتعاونوا ويتعارفوا، فالأساس هو عمران الكون".

وأوضح: "كل تجربة تقوم بها كل فئة ودولة ومجموعة في منطقة ما، هي نقل لخبرات وتجارب ولابد من إيجاد تعاون وتكامل بين أفراد البشرية جميعا".

وشدد "علام"، على أنَّ الدين جاء لبناء الإنسان بناءً صحيحًا في دواخله وظواهره.

وأضاف "علام": "الدين جاء ليبني الضمير الإنساني والقلب بين جنباته فإذا بني بناء صحيحا سيعمر الكون ويبني والفتوى رافد من الروافد التي تؤدي هذا البناء ولابد أن تصدر من متخصص".

وتابع مفتي الجمهورية: "هناك تفاصيل في التخصص وليس هناك تخصص عام، ولا بد أن نلجأ للمتخصص في كل شيء لنضع الأمور في نصابها، فلا يجب أن نساوي بين الذي تأهل وتعلم ودرس فترة طويلة عن الذي يفتي من غير علم".

مفتي الديار يشرح قول الله تعالي "فاقتلوا المشركين" وحديث "أمرت أن أقاتل الناس"

وأشار إلى أنَّ آية "فاقتلوا المشركين" أو حديث "أمرت أن أقاتل الناس"، تفهم فهما خاطئا، فاللغة العربية تساعدنا هنا في فهم النص "المشركين دي مقصود بها اقتلوا المشركين بتوع أهل مكة اللي كان بين النبي وبينهم عهد ونقضوه".

واستطرد المفتي: "لازم نشوف الرسول إزاي فسر النص، ولو كان معنى الآية إننا هنقتل كل الناس فلماذا ترك النبي أهل المدينة ومشركي مكة، لذلك فالمقصود بالمشركين المعاهدين الذي اعتدوا على الرسول أما من لم يعادي فلا قتال له وأما من استجار فلا قتال له"، مشيرًا إلى أن الآية كانت مرتبطة بزمان ومكان له سياق ولا يجب أن يترك عاما مؤكدًا على أنه لا يجب أن تعطي جماعات إرهابية نفسها الحق أن تقتل الناس.

مفتي الديار يكشف عما يحدث أثناء استطلاع هلال شهر رمضان والعيد

قال "علام"، إنَّ ما حدث في رؤية هلال شهر شوال، طبيعيا ويحدث كل شهر.

وأضاف "علام": "في كل الأشهر بنطلع نشوف الهلال ونصحب معنا العلماء سواء من معهد البحوث الفلكية أو هيئة المساحة وأقسام الفلك بجامعات مختلفة، وإذا قال العلم بأن الهلال ولد بعد مرحلة الاقتران مع الشمس ويمكن رؤيته إذن فالهلال ولد".

وتابع المفتي: "منهج دار الإفتاء يقوم على العلم، ورؤيته نابعة بين التوأمة بين علم الفلك والرؤية الشرعية"، مشيرًا إلى أن هناك 7 لجان مختارة بعناية وموضوعة في 7 مناطق بأماكن مختلفة في مصر، مختارين بعناية.

واستطرد أنَّ الذي يحدد منطقة الرؤية هو العلم ونحن تابعون للعلم، قائلً إنَّ اللجنة التي تشكل لرؤية الهلال تضم مندوبًا من الإفتاء وآخر من معهد البحوث وثالث من هيئة المساحة والأزهر والأوقاف وممثلا عن المحافظة المتواجد بها منطقة الرؤية، ولم يأت واحد منهم سواء بتوشكى أو الوادي الجديد أو سوهاج أو الفيوم أو أسوان أو الغردقة أو مرسى مطروح.

وأشار إلى أنَّ ما قيل عن وجود خلاف بين دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية لم يحدث مطلقا.

مفتي الديار يرد على حقيقة ما قيل عن بطلان موعد صلاة الفجر

وعما قيل عن أنَّ الفجر يُصلى في غير ميعاده غير صحيح، أوضح أنَّ المفتين المصريين أجمعوا على قلب رجل واحد على هذه المسألة.

وأكّد أنَّ القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية اتفقوا على أن صلاة الفجر بمجرد الأذان صحيحة قطعًا.

وعلق مفتي الديار المصرية، على تعليقات المصريين، إبان تعذر رؤية هلال شهر شوال، موضحًا أنَّه شاهد هذه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه كان يضحك على بعضها.

وتابع المفتي: "ضحكنا وقولنا بعض التعليقات أخرجتنا من مضمون العبادة وروح العبادة والأكثر كان فيه ابتسامة وبعض التعليقات كنت بقراها لظرفها".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن هلال شهر شوال الماضي، لم يظهر بعد في الوقت الذي استعد فيه المصريون، لقضاء أول أيام العيد، وأعلنت الدار أن شهر رمضان لم ينته وأنه ثلاثين يومًا مما أثار سخرية البعض الذي استعد لقضاء العيد بالفعل.