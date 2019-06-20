تسجيل الدخول
أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

أحدث الأخبار

2.5 مليون جنيه نفقات علاج الطلاب بجامعة جنوب الوادي

2.5 مليون جنيه نفقات علاج الطلاب بجامعة جنوب الوادي

بعد حملة تفتيشية.. "الضرائب" تناشد الشركات تسجيل فروعها بالمصلحة

بعد حملة تفتيشية.. "الضرائب" تناشد الشركات تسجيل فروعها بالمصلحة

الأرصاد: تركيب محطة جوية في استاد القاهرة لمراقبة درجات الحرارة

الأرصاد: تركيب محطة جوية في استاد القاهرة لمراقبة درجات الحرارة

بعد إسقاط إيران "دارون" أمريكية.. أي دلالات يحملها الحادث؟

بعد إسقاط إيران "دارون" أمريكية.. أي دلالات يحملها الحادث؟

الدولار يفقد قرشا خلال 3 دقائق ويباع بـ16.65 جنيه

الدولار يفقد قرشا خلال 3 دقائق ويباع بـ16.65 جنيه

القائد العام للحرس الثوري: اختراق الحدود الإيرانية "خط أحمر"

القائد العام للحرس الثوري: اختراق الحدود الإيرانية "خط أحمر"

اختيارات الوطن

الكلاب الضـالة.. خطر يغزو الشوارع

الكلاب الضـالة.. خطر يغزو الشوارع

تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

عاجل| مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة أولى ثانوي مطلع الأسبوع المقبل

عاجل| مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة أولى ثانوي مطلع الأسبوع المقبل

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

نيجيرى يرد الجميل بالتطوع فى التنظيم: نجاح مصر نجاح للقارة

نيجيرى يرد الجميل بالتطوع فى التنظيم: نجاح مصر نجاح للقارة

مغامرة «يحيى» فى جزيرة بالفلبين: جيت زيارة.. ضيعت «الباسبور»

مغامرة «يحيى» فى جزيرة بالفلبين: جيت زيارة.. ضيعت «الباسبور»

الأكثر قراءة

عاجل