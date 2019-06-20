تستأنف الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بدولة ساحل العاج، اليوم الخميس، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس، تزامنًا مع استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.

ويأتي الإعلان عن تشغيل رحلات أبيدجان تزامنًا مع رعاية مصر للطيران بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "مصر 2019" بصفتها ناقلًا رسميًا للبطولة يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة في مصر، وضمن الخطة الطموحة التي وضعتها الشركة، تحت مظلة وزارة الطيران المدني، للتوسع في القارة الأفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي، الذي يُعتبر البوابة الشمالية لقارة أفريقيا.

من جانبه، قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الشركة تؤكد استمرار تطوير شبكة خطوطها، لا سيما في القارة السمراء، عبر إضافة مزيد من النقاط الجديدة والترددات على النقاط القائمة بالقارة، بما يسمح بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركة.

وقررت الشركة تشغيل رحلتين أسبوعيًّا بالربط مع "أكرا" يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على طائراتها من طراز "بوينج B737-800" الذي يوفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال ومقاعد أكثر اتساعًا بالدرجة السياحية.