غادر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم، إلى بروكسل للمشاركة في فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة على مدار يومين، والتي يسعى خلالها إلى اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا، إذا واصلت أنقرة سلوكها "الاستفزازي" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مساعي رئيس الوزراء اليوناني تستند بدرجة كبيرة إلى دعوة مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي أمس الأول، إلى اتخاذ "التدابير المناسبة" ضد تركيا، وهي الدعوة التي وصفتها مصادر حكومية يونانية بـ "الإيجابية".

وكان تسيبراس أعرب بعد الاتفاق مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، على تبني استراتيجية موحدة بشأن تركيا، عن ثقته بأنّه سيتم "اتخاذ قرارات واضحة وربما إجراءات في بروكسل حال مواصلة تركيا لسلوكها الاستفزازي"، وأوضح أنّ النهج الذي تتبعه تركيا نابعا من رغبتها في الاستيلاء على حصة من موارد الطاقة في المنطقة، مؤكدا أنّ أنقرة لا تدرك الوقائع الجديدة في المنطقة.