قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5%، وبلغ نحو مليار و265 مليون دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وأضاف أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والقطن، بينما تمثل في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته أهم الواردات المصرية من اليابان.

وأكد حرص الحكومة على تقديم أشكال الدعم كافة للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في مصر واليابان لإقامة شراكات تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المصرية اليابانية وتحقق نقلة نوعية في التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، التي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والاستثمارات اليابانية في مصر.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المشاركة المصرية في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية يونيو الجاري، وذلك في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.

وتابع، أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا المهمة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

وأشار نصار إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، واستضافت القاهرة خلال مارس الماضي الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال اليابانيين.

كما أكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري بخاصة في المجالات الصناعية وخصوصا القطاعات التكنولوجية المتطورة.

ومن جانبه، أكد سفير اليابان بالقاهرة، أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لعبت دوراً محورياً في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتابع عن كثب التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية والتوسع في المشروعات الحالية.