قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للأول والثاني و5 سنوات للثالث والرابع، وتغريمهم جميعا نصف مليون جنيه، وذلك بتهمة تسببهم في وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار مما تسبب في إصابتهم التي أودت بحياتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد علي إبراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من قسم شرطة شبين القناطر مفاده تلقيه بلاغ من أحد الأهالي بحفر مجموعة داخل أحد المناطق غير المصرح فيها قانونا بعمل أعمال الحفر والتنقيب.

وبانتقال العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، تبين أن "س. ع- ه.ع- ا.ع- م.ع، تسببوا في وفاة 4 آخرين، وذلك حينما استقدموهم للحفر والنقيب عن الآثار مما تسبب في إصابتهم التي أودت بحياتهم، وعلى الفور جرى القبض على المتهمين واستخراج جثث المتوفيين، وأمرت النيابة بحبسهم، وجرى تحويلهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.