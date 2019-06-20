تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 64 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 64 محضرا للمخابز البلدية منها 35 محضرا نقص وزن، و12 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم و4 محاضر عدم وجود ميزان و3 محاضر عدم الاحتفاظ بالسجلات و8 قضايا أخرى متنوعة وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.