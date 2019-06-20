أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على مواكبة التطور العلمي والبحثي في كافة المجالات العلمية بما يحقق إثراء المناخ العلمي والارتقاء بمستوى جودته.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال، لاجتماع مجلس كلية الطب بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط، والدكتور محمد الشرقاوي وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الخولي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد مخلوف الأستاذ بالكلية وعضو لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي وبحضور لفيف من رؤساء أقسام الكلية.

وناقش الدكتور طارق الجمال، مع مجلس أعضاء الكلية الاستعانة بفئة العلماء المتميزين والذي يمثل حل قانوني يتيح الاستفادة من خبرات ومميزات العلماء العاملين بكبرى الجامعات والمؤسسات العلمية الأجنبية من غير المنتسبين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك عن طريق التعاقد المبدئي لمدة عامين قابلة للتجديد، وذلك لمواكبة التطور العالمي في بعض المجالات الهامة والحيوية ولمواجهة ظاهرة العقول المهاجرة والتي تعاني منها معظم الجامعات المصرية.

وكشف الدكتور طارق الجمال، عن موافقة مجلس الكلية على ذلك الاقتراح ورفع به مذكرة رسميا لمجلس الجامعة تمهيدا لاعتماد موافقته رسميا، مضيفا أن مجلس الكلية ناقش عددا من الموضوعات التعليمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال المجلس.