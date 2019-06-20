قال المهندس محمد عبدالعال مساعد رئيس شركة "تاون جاس"، إنّه جار توصيل الغاز لـ40 ألف شقة للمرة الأولى في منشية عين حلوان وعزبة زين، ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ الخطة بدأت في العام الماضي، وتم الانتهاء من مليون و250 ألف عميل، ومناطق حلوان تم توصيل الغاز لمناطق جديدة، بينها عين حلوان وحلوان البلد وعرب غنيم وعرب راشد وعزبة زين ومناطق من طرة، وجار استهداف الانتهاء من حلوان بنحو 40 ألف عميل، وتم الانتهاء من 50% منهم، والباقي سيكون قبل نهاية العام المالي الحالي، وزاد: "ونسعى لمناطق جديدة في الحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، بحدود 200 ألف عميل".

وتابع عبدالعال أنّ وحدات هذه المناطق سيكون بها غاز طبيعي بنهاية العام الحالي، شارحا أنّ إجراءات التقديم أصبحت في منتهى السهولة، إذ يتقدم المواطن لمقر التعاقد، ولا يدفع أي مبالغ مالية، لأنّه يدفع 30 جنيه قسط لا يتم جمعها إلا بعد الادخال، والتقديم يكون بوصل كهرباء ووصل مياه.