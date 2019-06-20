افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار معرض "الرياضية عبر العصور" بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتضمن المعرض مشاهد من الألعاب الرياضية للمصري القديم منذ بدايته وحتى العصر الروماني اليوناني، بحضور 16 سفير منهم 6 سفراء أفارقة.

ويكشف المعرض عن ممارسة المصري القديم لرياضيات المصارعة، والرماية، وركوب الخيل، وشعلة أثينا، والسباحة، وكرة الأكروبات، والذي يضم أكثر من 90 قطعة توضح ممارسة المصري القديم للرياضة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إنه سيتم تنظيم مؤتمر للسياحة المجسمة لتعريف السائحين بالأثار المصرية الاثنين القادم.