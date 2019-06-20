يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سلسلة لقاءاته ومباحثاته مع المسؤولين بدولة رومانيا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس حاليا للعاصمة بوخارست.

ويعقد الرئيس السيسي مباحثات، مساء اليوم، مع عدد من المسؤولين الرومانيين، والتي تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية، وتأتي هذه اللقاءات استكمالا للقاءات التي عقدها الرئيس، أمس وصباح اليوم، مع قيادات الدولة الرومانية، وفي مقدمتهم رئيس الدولة ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب الروماني.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل إلى بوخارست، أمس، قادما من بيلاروسيا، وفور وصوله توجه الرئيس إلى القصر الرئاسي، وكان في استقباله الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وعزف النشيد الوطني للبلدين، واستعرض حرس الشرف.

وشهدت الزيارة منح جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية، والذي جرى اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة، جاء انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، ما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.