أصدرت وزارة الداخلية، بياناً، منذ قليل، بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

وتمَّ وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات، ومنها:

• يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

• تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد جميع مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تمَّ إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاد عند الضرورة.

• تمَّ وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتي يمكن الاسترشاد من خلالها.

• سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدي لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.