ترأس السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الختامي للدورة العادية الـ48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت في مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنّ أبوالغيط أكد في كلمته أمام الاجتماع، أهمية العمل على تنشيط والارتقاء بمستوى التنسيق بين المؤسسات العربية المشترك، خاصةً في إطار تناول موضوعات التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومواءمتها مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهي الموضوعات التي تكتسب بشكل عام أولوية خاصة على أجندة العمل الدولي خلال المرحلة الحالية، في ضوء ارتباطها بالاحتياجات الرئيسية للأفراد في مختلف المجتمعات.

يذكر أنّ دورة اللجنة شهدت أيضا الاتفاق على منح جائزة سنوية في مجال التميز التنموي لإحدى الشخصيات العربية، في إطار تشجيع المبادرات والجهود الخلاقة التي تساهم في تعزيز آليات العمل التنموي العربي المشترك.