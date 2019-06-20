"صحة الإسكندرية" تنفذ خطة لتأمين أماكن إقامة مباريات "أمم أفريقيا"

كثف فريق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالإسكندرية، أعمال التغطية الكاملة لفعاليات كأس الأمم الأفريقية، والتوجه لاستاد حرس الحدود بالمكس وفندق ومعهد حرس الحدود، للقضاء على الذباب والبعوض واستخدام أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة للبيئة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، لتنفيذ خطة تأمين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية والأماكن السياحية والمزارات، استعدادا لاستقبال بطولة أمم إفريقيا.

وقال الدكتور هشام الفيشاوي مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، إنه جرى ذلك منذ أسبوعين ويستمر حتى انتهاء فعاليات البطولة، تنفيذًا لخطة تأمين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية، من خلال الدفع بفرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا باستاد حرس الحدود وعمل دهان مضاد للحشرات الطائرة.

وأضاف أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة بالمديرية، تجري بشكل يومي سحب عينات مياه من شبكات وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة بالفنادق والملاعب والأندية وأماكن متنوعة أخرى وكذلك من محطات المياه المغذية للملاعب والفنادق للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة لعمل مرور ومسح بيئي للنظافة العامة في تلك الأماكن.

وأشار إلى أن إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية نسقت مع أطباء الحجر الصحي ومراقبي وفرق الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات، للتأكد من منظومة ترصد الأمراض المعدية لاستيعاب الوفود المشاركة والاكتشاف المبكر لأي حالات مرضية أو تفشيات وبائية مرتبطة بالوفود المشاركة، والحد من العدوى وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.