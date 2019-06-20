أعلن النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، تأييده التام لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع شركتَيها القابضتين التابعتين لها "النقل البحري والبري" و"القابضة للتأمين"، بإعلان تفاصيل الخط الملاحي المنتظر تدشينه لخدمة الأسواق الأفريقية، وإعلان الوزارة عقد مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" 2 يوليو المقبل.

ووجّه الجندي في بيان عنه، تحية للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على الخطوة المهمة التي تأتي في ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، بالتوجه نحو دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وجميع دول القارة السمراء، مؤكدا أنّ بداية التعاون لن تتحقق إلا من خلال إعطاء أكبر اهتمام لجميع مشروعات النقل التي تربط مصر وجميع الدول الأفريقية.

وأكد رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، أنّ المؤتمر لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الأفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات الي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق، لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.

وقال الجندي إنّ البرلمان الأفريقي يؤيد الخطط التي تطلقها مصر لإنشاء الخطوط الملاحية التي تربط مصر ودول القارة السمراء، مؤكدا أنّ ذلك يجعل مصر نقطة تجارة استراتيجية للتعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية ومختلف دول العالم، خاصة مع وجود الخط الملاحي لقناة السويس.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد أنّ الوزارة تخطط لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية وبرية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدِّرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي.