حصلت قنوات CBC وDMC وON TV والحياة على حق الاذاعة الحصرية للفيلم الخاص بتميمة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي ستنطلق، غدا الجمعة، بلقاء مصر وزيمبابوي.

وعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، الإعلان التشويقي لـ"تميمة" شعار البطولة في نسختها الثانية والثلاثين، وهي عبارة عن هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، مرتديا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.

ويظهر في الإعلان التشويقي لتميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ركل الملك توت غنخ آمون، للكرة أمامه ثم يهرول ورائها للحاق بها، قبل الوقوف بها وفي خلفيته الأهرامات والقلعة برج القاهرة، وعدد من المعالم المصرية.

وتقام بطولة أمم أفريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، قسم لـ6 مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.