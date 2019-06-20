تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة بطن و375 كجم فول، و480 كجم زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، في حملة أمنية، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم و ه ج 8796 نقل، قيادة "عثمان. أ" (41 سنة - سائق)، ومقيم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، محملة بـطن و375 كجم فول، و480 كجم زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 10982 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.