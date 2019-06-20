أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ بلاده ستقلص الإنفاق العسكري في عام 2020 إلى 2.87%، وفي عام 2021 إلى 2.8% من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أنّ روسيا هي القوة العسكرية العظمى الوحيدة التي تقلص الإنفاق العسكري.

وقال بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم: "بلغ الإنفاق العسكري الروسي في عام 2017 نسبة 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي العام الحالي وصل إلى 2.9%".

وأوضح الرئيس الروسي، أنّه رغم من النفقات العسكرية المتواضعة لروسيا، إلا أنّها تسبق منافسيها بخطوتين أو 3 خطوات في المجال العسكري، مشددا على أنّه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذه الأسلحة الأسلحة عالية التقنية.