أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن اهتمام منظمي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بتراثنا أمر يستحق الإشادة، ولكن جانبهم الصواب في اختيار الرمز، وكنت أفضل أن يعود المنظمين لوزارة الآثار قبل وضع سيناريو العرض وكنا سنمدهم بالمعلومات اللازمة بل وبمستنسخات لا تكاد تختلف عن تلك الأصلية.

وأشار العناني، إلى أن الحضارة المصرية تحوى العشرات من الرموز المناسبة للحدث بشكل أكبر، ومنها تلك الموجودة في معرض الرياضة عبر العصور الذي افتتح اليوم بالمتحف المصري .

وأوضح وزير الآثار، أنه تواصل معه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، واتفقنا على استبعاد التمثال محل اللغط والاكتفاء بمجسمات الأهرامات، وسيكون حفل نباهي به العالم، كما اتفقنا على الاستعانة ببعض المستنسخات من الوزارة لوضعها في قاعة استقبال الزوار والمقصورة الرئيسية.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد صرح بأن الاستعدادات لافتتاح كأس الأمم الأفريقية تجري على قدم وساق، مؤكدا أن الحفل المقرر له الثامنة مساء غدا الجمعة سيكون عالميا.

وأضاف صبحي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" عقب افتتاح معرض الرياضة عبر العصور بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم، ترافقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن الضجة التي أثيرت عقب انتشار صورة تمثال أنوبيس المعبود الحامي للعالم الأخر "إله الموت" ضمن تجهيزات حفل افتتاح البطولة، لا مبرر لها.

وقال وزير الرياضة في هذا الشأن: "أنها كانت مجرد بروفة تجريبية قابلة للتعديل وهو ما حدث، وتواصلت مع وزير الآثار بالأمس للوقوف على رمزية التمثال الذي أضافته الشركة العالمية المشرفة على حفل الافتتاح، والتي لا تعي ما يرمز له، وعلى الفور تداركنا الأمر وقمنا باستبعاد النموذج".