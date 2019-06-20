أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 39 قافلة طبية مجانية، بدءا من اليوم الخميس، وحتى آخر الشهر الجاري، بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المحافظات المستهدفة هي، "الشرقية، الجيزة، البحر الأحمر، الدقهلية، جنوب سيناء، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، بني سويف، سوهاج، القاهرة، الوادى الجديد، بورسعيد، البحيرة، أسوان، وقنا، الغربية، السويس، مطروح، المنوفية، دمياط، والإسماعيلية".

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والأهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأضاف أن عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى إطلاق قافلة طبية، اليوم، في منطقة صان القبلية مركز صان الحجر بالشرقية، بجانب إطلاق 4 قوافل طبية أخرى صوب مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وبرانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبوماضي، ومركز بلقاس محافظة الدقهلية، والطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومي 21 و22 يونية الجارى.

ولفت مجاهد إلى تنفيذ 7 قوافل طبية يومي 22 و23 يونيو الحالى، بمناطق كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، والجمايلة مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، والقرية الثانية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر الرياينة مركز أرمنت محافظة الأقصر، والكرانتينة مركز غرب محافظة الإسكندرية، والأنصار مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وأحمد إسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتى زرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الأحمر، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل طبية أخرى في يومي 24 و25 من شهر يونيو الجاري بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، وأولية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكوم أبوإسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق أبوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وجمعية إدفو مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وواديي الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والشهيدي مركز المحلة أول محافظة الغربية، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

وأضافت " الصادق " أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل خلال يومي 26 و27 يونيو بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حي الجناين محافظة السويس، والظافر مركز براني محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، ومنشأة أبومليح مركز سمسطا محافظة بني سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة أبوصوير البلد مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، لافتة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وذلك في يومي 27 و28من الشهر نفسه.

كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين خلال يومي 28 و29 يونيو بمنطقتى القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، وأخيرا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق حبلوك مركز أطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الإسكندرية، وعزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك في يومي 29 و30 يونيو الجاري.

وأشارت "الصادق" إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية اخري مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلي مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذة القوافل.