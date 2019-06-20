تشارك مصر في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين "G20" التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري، وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إن هناك اكثر من 50 شركة مصرية تستعد لزيارة اليابان خلال الفترة القادمة للمشاركة في القمة.

وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني لـ" الوطن" ان المجلس بالتعاون مع مجلس الوزراء استطاع على التغلب على كافة المشاكل التي تواجه الاستثمارات اليابانية في مصر حتى اصبحت بلا مشاكل نهائيا.

ودعا رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك كافة رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الثمينة والاستفادة منها قدر المستطاع بما يخدم مصلحة البلدين مضيفًا : إن إشادة الدول الكبرى بالإصلاحات الاقتصادية المصرية تساعد في جذب مزيد من الاستثمار.

وأكد "العربي" أن ما تشهده مصر من تغيرات اقتصادية في مختلف المجالات مثل إقامة مناطق صناعية ومشروعات البنية التحتية يجعلنا أكثر تفاؤلًا تجاه المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدل البطالة وزيادة نسبة الصادرات وانخفاض نسب الاستيراد.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون وذكران إجمالي حجم الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرية تقدر بنحو 257 مليون دولار بواقع 60 شركة تعمل أغلبها في القطاع الصناعي بمجالات الإلكترونيات والسيارات وكذلك القطاع السياحي .

وأشار إلى أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الأسيوية المتواجدة بالسوق المصري لتليها الصين بنسبة 30% والهند بنسبة 25% ، منوها أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على تذليل كافة العقبات الاستثمارية التي قد تواجه المستثمرين من خلال إصدار حزمة تشريعية جديدة وتسوية المنازعات التي تعاني منها عدد من الاستثمارات القائمة .

وأضاف أن الحكومة تستهدف للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية لتصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري 2014-2015 خاصة وأن الاقتصاد المصري تمكن من جذب نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي ذاته، مشيرا إلى استهداف الدولة للوصول بمعدل النمو إلى 7% بحلول العام المالي 2017-2018