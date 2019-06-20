أسعار إريال التلفزيون الأرضي لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها، نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على قنوات التلفزيون المصري، حيث تقام المباريات على أرض مصر، بعد الفوز بتنظيم البطولة.

وقال أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية، إن الإقبال على شراء "إريال" التلفزيون الأرضي زاد بعد قرار عرض المباريات على قنوات التلفزيون الأرضي.

واختلفت أسعار إريال التلفزيون الأرضي بمحال الأدوات الكهربائية بمنطقة باب اللوق ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، باختلاف النوع والجودة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتستقبل البطولة 6 استادات وهي "القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، الإسماعيلية، الإسكندرية، والسويس".