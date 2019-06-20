أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية في 1 يوليو المقبل، وذلك ترسيخا لقيم الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة.

كما يمكن للموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفي المسكن عليه في 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يحتوي الموقع على الضوابط العامة للترقية، وكذلك الموانع التي تحيل دون الترقي.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجاري.

وأنشأ الجهاز هذا التطبيق لمساعدة كافة الموظفين وكذلك الجهات الحكومية المختلفة على تطبيق قرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الخاص بالترقية بمرور المدد البينية.

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ، كلف باختبار وتطبيق المنظومة علي موظفي ديوان الجهاز للتأكد من جاهزيتها قبل إطلاقها للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وتمكن موظفو الجهاز من معرفة موقفهم من الترقية بكل يسر ونجاح.