أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط خادمة فيفي عبده بعد سرقة شقتها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط خادمة الفنانه فيفي عبده، والتي تحمل الجنسية الفلبينيه، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقتها بمنطقة مصر القديمة وهروبها.

وقال مصدر أمني بأنه يتم الإستعلام من مطار القاهرة عن الخادمة للتأكد من كونها غادرت البلاد أم أنها داخل البلاد، وأضاف المصدر بأن قيمة المشغولات الذهبية لم يتم التوصل إلي وزنها أو قيمتها بل أدلت الفنانه أمام النيابة العامة بأوصاف بعضها.

وكان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من الفنانة فيفي عبده، بهروب خادمتها، فلبينية الجنسية، واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، من شقتها الكائنة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط الأدلة الجنائية وتبيّن سلامة منافذ الشقة وتم رفع البصمات. وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار الخادمة وسرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة.