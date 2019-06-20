التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، جيدو اندرجاتشيو وزير خارجية إثيوبيا، وذلك على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تعازي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي في وفاة والده، كما أكد تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.