ضبط عامل حاول الاعتداء على مفتشة صيدلة للهروب بحرز مخدرات بالدقهلية

ألقت مباحث المطرية بمحافظة الدقهلية، القبض على عامل في صيدلية، اليوم، بعد أن حاول الاعتداء على مفتشة بإدارة الصيادلة، للهروب بـ"حرز مخدرات" تم ضبطها داخل الصيدلية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، باستغاثة مفتشة صيادلة من محاولة عامل داخل صيدلية، الاعتداء عليها، والهروب بحرز مخدرات تم ضبطها داخل الصيدلية.

وانتقل رجال مباحث المركز إلى الصيدلية (محل البلاغ)، وألقوا القبض على العامل وضبطوا الحرز.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، لعرضهما على النيابة العامة.

وقالت الدكتورة حنان حماد، مدير إدارة الصيدلة بالمطرية، أنه في أثناء مرور الدكتورة مي الريس، مفتشة الصيدلة، على صيدلية "ع." وجدت عاملا بها، وخلال التفتيش، ضبطت 80 قرص "تامول إكس"، إلا أن العامل حاول خطف الحرز والتعدي بالضرب على المفتشة، إلا أنها اتصلت بالشرطة، وحررت محضرا ضده.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن العامل تعدى على موظف عام، معه الضبطية القضائية، أثناء ممارسة مهام عمله، وهذا أمر نرفضه تمام، مشيرا إلى أن المفتشة كانت تؤدي عملها وتعدى هو عليها.

وأضاف مكي، لـ"الوطن"، أنه سيوصي باتخاذ أقصى عقاب من الجهة الإدارية ضد مالك الصيدلية، مشيرا إلى أنه يتابع تحقيقات النيابة العامة مع العامل، حيث أن المفتشة أدلت بأقوالها في الواقعة للنيابة.

وأمرت نيابة المنزلة بالتحفظ على العامل، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.