قال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن أزمة ديون ماسبيرو ستنتهي تمامًا بنهاية هذا العام، وذلك عن طريق مجلس النواب المصري وكذلك وزارة التخطيط، بجانب المقترحات التي تقدمت بها الهيئة من خلال التطوير المؤسسي، كون أن ديون ماسبيرو تعيق عملية التطوير، ولذلك تم تشكيل لجان وهناك اتفاق مع بنك الاستثمار، ومقترحات مع مجلس النواب ووزارة التخطيط في سبيل الانتهاء من ديون ماسبيرو تمامًا.

وأضاف أبو عميرة، خلال حواره في برنامج " 90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه فور انتهاء الديون من ماسبيرو ليس من المهم إطلاق قنوات جديدة بقدر أهمية إدماج بعض القنوات وتطويرها، مؤكدًا أنه يوجد 32 ألف عامل في التلفزيون المصري بما فيهم المعارين، وكل هؤلاء يمكن أن يكونوا قوة بشرية هائلة لنجاح التلفزيون، ولا استغناء عن عامل واحد.

وأشار عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنه جارِ العمل على تطوير البنية الأساسية للقنوات الأرضية للعمل بتقنية الـHD.