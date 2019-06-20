قبل ساعات من ضربة البداية للحدث الأفريقى الأكبر بافتتاح فعاليات كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة مساء غدًا، أعلنت الحكومة، أن مصر مُقبلة على استضافة 9 بطولات عالمية فى الثلاثة أعوام المقبلة، وتضم، بحسب تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، 4 بطولات عالم، هى كأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة كأس العالم للاسكواش، وبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات، وبطولة كأس العالم للغطس، فضلاً عن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد، والبطولة العربية للجولف التى ستنظم فى مصر خلال 3 سنوات.

وأكدت وزيرة التخطيط ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة، خلال مؤتمر «المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة»، أمس، إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية، هى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وتركيزها على فئتى المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب، وتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية بمركز سقارة فى المحليات.

وافتتح وزراء السياحة والآثار والشباب، بحضور ١٦ سفيراً لدول أجنبية، معرض الرياضة عبر العصور، بالتزامن مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية على أرض مصر. وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض مستمر حتى أغسطس المقبل، حيث يعرض مجموعة من الألعاب الرياضية التى حازت اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية.

القاهرة تحتضن مونديالات "الكرة الشاطئية والأسكواش وناشئات الطائرة والغطس ويد البحر المتوسط والعربية للجولف".. وافتتاح "الرياضة عبر العصور"

من جهته تابع وزير الكهرباء، اليوم، الاستعدادات النهائية لاستاد القاهرة الدولى، الذى سيقام عليه حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للاطمئنان على تأمين وجودة وكفاءة التغذية الكهربائية، والوقوف على آخر الإجراءات التى اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وشاركت وزيرة الاستثمار، اليوم، فى جلسة حول الخطوات المستقبلية للتجارة والاستثمارات بين أمريكا وأفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ12 لقمة الأعمال الأمريكية - الأفريقية فى العاصمة الموزمبيقية، «مابوتو»، والتى يشارك فيها 11 رئيس دولة و70 وزيراً من أفريقيا والولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة أن المشاركين فى الجلسة أشادوا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى، فى تحقيق التنمية بالقارة، والعمل على خلق مناطق اقتصادية مُتكاملة وجاذبة فى أنحاء القارة لتوظيف الأيدى العاملة والعقول الأفريقية، مع زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.