بدأت «ناطحات السحاب» تظهر فى سماء العاصمة الإدارية، وتفقَّد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقدُّم أعمال تشييد أبراج العاصمة، فى منطقة «الأعمال المركزية»، حيث تابع تنفيذ «اللبشة المسلحة» و«الخرسانات»، فى وقت أكد فيه المسئولون عن المشروعات أنه سيتم التعاقد على أعمال «الواجهات الخارجية» لـ15 برجاً من الأبراج الـ21 خلال أسبوعين.

وأكد «مدبولى» أنه سيزور العاصمة الإدارية شهرياً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، ووجَّه بسرعة الانتهاء من رصف وزراعة الطرق والمحاور الرئيسية خاصة بالمناطق، التى سيبدأ تشغيلها مع انتقال الحكومة.

واطَّلع رئيس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة، برفقة عدد من المسئولين، على عينات تشطيب واجهات «البرج الأيقونى»، وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا البرج سيكون الأعلى فى أفريقيا بطول 385 متراً، وستتعدد استخداماته بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وكلف «مدبولى» المسئولين عن المشروعات بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال. وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بالحى الخامس فى العاصمة، والمسمى بـ«جاردن سيتى» الجديدة، بعدما تم تشطيب أول فيلا فى الحى، منذ نحو 4 أشهر، مشدداً على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وضرورة الالتزام بمواعيد التسليم.

رئيس الوزراء يتفقد الحى الحكومى و"جاردن سيتى" الجديدة.. و"قبة" لتزيين البرلمان الجديد

وتفقَّد «مدبولى» الحى الحكومى، خاصة مقرَّى رئاسة مجلس الوزراء، والبرلمان، استعداداً لانتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، العام المقبل. وعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقف «الحى»، الذى سيضم إلى جانب مقرات مجلسى الوزراء والنواب والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.

وقدم «مدبولى»، خلال تفقُّده مقر مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات الهندسية للمسئولين عن المشروع، موجهاً بأهمية مواصلة العمل، والإنجاز فى التوقيتات المتفق عليها. وأكد أن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل طفرة حضارية كبرى».

وصعد رئيس الوزراء، خلال جولته، إلى أعلى نقطة بمقر مجلس النواب، وقال: «سنكمل تنفيذه بقُبة ضخمة لتزيِّنه وتميِّزه».