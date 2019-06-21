قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة وضعت خطة لتطوير المحافظة قبل إعلان تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية خاصة بعد انتهاء "النوات".

وأضاف قنصوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "dmc": "بدأنا نشتغل على المنطقة الخاصة بالاستاد وأخدت وقتها كامل، وكل تفصيلة في الشارع أخذت حقها، وتم تطويرها التطوير الأمثل حتى في الأجزاء الخاصة بمجاري الأمطار واللي استوردناها من أمريكا".

وتابع: "اهتمينا بكل التفاصيل خاصة بمنطقة الشلالات ومدخل الإسكندرية، وشارع قناة السويس حتى الكورنيش، والمنطقة المحيطة بالاستاد حتى محطة مصر ومحطة الرمل"، مشيرًا: "مكنش هدفنا إننا نشتغل في المنطقة اللي حوالين الاستاد بس لكن هدفنا نرجع الإسكندرية لشكلها الجمالي".