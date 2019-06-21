بالصور| ميل مفاجئ لـ برج سكني في قليوب.. والأمن يُخليه من السكان

سادت حالة من الفزع بين سكان أحد الأبراج السكنية في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، بعد ميلها على برج آخر مجاور له.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من حامد طلبة رئيس مدينة قليوب، بميل أحد الأبراج السكنية على آخر مجاور، مكونة من 6 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ للمعاينة على الطبيعة، وتبين وجود ميل لبرج سكني مكون من 7 طوابق على برج آخر مكون من 6 طوابق، وأخلت القوات جميع السكان من البرج، حرصا على أرواحهم.

وانتقل الدكتور عواد أحمد عواد، السكرتير العام للمحافظة، وحامد طلبة رئيس المدينة إلى موقع العمارة السكنية، وأمر "عواد" بإقالة رئيس الوحدة المحلية لميت حلفا، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة البرج وإزالته.

وفُصِلَ التيار الكهربائي عن البرج، وكذلك قطع المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إزالة الخطر الذي يهدد حياة المواطنين.