قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه كانت هناك محاولة إخوانية لاختراق الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام اليومية، وجرى السيطرة عليها سريعا.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن": "لم يستغرق الاختراق دقائق وتمت السيطرة عليه سريعا وأغلق الموقع فورا، وهي محاولات يائسة من الإخوان"، مشيرًا إلى أن الاختراق تم من خارج مصر، وجارٍ التحقق في الأمر لمعرفة أطرف وسبب الأزمة.

وتعرض الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام، لهجوم من "هاكرز" منذ قليل، تسبب في منع الجمهور عن التصفح، ووضعت صورة محمد مرسي العياط على الصفحة الرئيسية للموقع.