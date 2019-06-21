يحدث اليوم| انطلاق بطولة أمم أفريقيا.. وبداية فصل الصيف رسميا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة 21 يونيو، في مصر على النحو التالي:

انطلاق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك بمباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني، ونظيره الزيمبابوي، في العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

افتتاح مسجد النادي

يزور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، محافظة الدقهلي، حيث يفتتح أحد مسجد النادي بمدينة ميت غمر، ويرافقه المحافظ الدكتور كمال شاروبيم.

قافلة سانت كاترين الطبية

تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، قافلة طبية إلى مدينة سانت كاترين، بالوحدة الصحية بالطرفة.

"الفلاح الفصيح" في بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرضًا للأراجوز وخيال الظل بعنوان "الفلاح الفصيح"، وذلك في السابعة والنصف مساء.

"الأوقاف" ترسل قوافل دعوية إلى مطروح

تطلق وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، اليوم، إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

اليوم.. بداية فصل الصيف رسميًا

يبدأ فصل الصيف رسميا، اليوم الجمعة، حيث كان أمس الخميس آخر أيام فصل الربيع، بحسب أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

بيانو مريم المملوك بدار الأوبرا

يعرض على المسرح الصغير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء، ريستال بيانو" مريم المملوك".