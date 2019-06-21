تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، أمس، من ضبط 60 طن أرز وشاي غير صالح للاستهلاك بالشركة المصرية لتجارة الجملة فرع جهينة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية.

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بتنفيذ حملة لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط 56 قضية تموينية تضمنت ضبط "عبدالحي.ي.ح" 42 عاما رئيس وحدة البيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة "فرع الجملة بجهينة"، ويقيم بناحية نزه الحاجر دائرة مركز جهينة، لحيازة وعرضه أرزا تموينيا غير مطابق للمواصفات القياسية لوجود نسبة كسر مرتفعة وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 55 طن أرز، و5 أطنان شاي ماركة "تي توب".

كما تمكنت الحملة من ضبط قضايا "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية، عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالخبز، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش، غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل". وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.