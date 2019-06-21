قفز الذهب ما يزيد عن 1.5%، اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

كما عززت التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، مما دفع الذهب للصعود قرابة خمسة بالمئة هذا الأسبوع ونحو 10% منذ بداية العام. ووفقا لرويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وقال البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الجاري إنه مستعد للتصدي لتنامي المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، ملمحا إلى البدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولارا بعد تصريحات المركزي الأمريكي التي تميل إلى التيسير النقدي وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.

ويتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون اثنين بالمئة للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام.

وأُضيفت توترات جديدة في الشرق الأوسط إلى حالة القلق العالمية بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية مما يثير مخاوف بشأن وقوع مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3% إلى 15.43 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها في 3 أشهر تقريبا وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري.