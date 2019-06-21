أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030 عن أسماء المرشحين لبرنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير الترشح للبرنامج الذي يتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة فرز استمارات التقديم تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشخصية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج التدريبي يتيح للمشاركين تقييم سماتهم الشخصية واستخدام هذا الوعي الذاتي في تشكيل فرق ريادة الأعمال، حيث تعمل وحدات البرنامج على تعريف المشاركين بريادة الأعمال كخيار مهني، والسمات والخصائص الشخصية لأصحاب المشاريع والعقلية الريادية، لتكن بمثابة تجربة تمهيدية للخريجين من كافة التخصصات والذين لم يسبق لهم التعرض لفكر ريادة الأعمال من قبل.

وأشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إلى أن الفرق التي يتم تشكيلها في بداية البرنامج التدريبي تتشارك لتعمل معًا بهدف تطوير وتحويل فكرة ما إلى فرصة عمل كاملة مما يسهم في تدريب المشاركين على كيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة بمشروعاتهم التي قاموا باختيارها.

وأوضحت أن مدة البرنامج تصل إلى 32 ساعة اتصال من التعليم موزعة على أربعة أسابيع، مشيرة إلى أن المواد التدريبية تتضمن ثمان وحدات تشمل تعريف رواد الأعمال وفرق العمل الريادية، ووحدة بعنوان من الفكرة إلى الفرصة، فضلًا عن وحدات الأسواق والصناعات وتطوير نموذج الأعمال، إلى جانب التحقق من صحة المفهوم واختبار السوق والإمكانيات المالية، إضافة إلى وحدة عرض الأفكار للحصول على التمويل.

وحول معايير اختيار المشاركين، أشارت خليل، إلى أن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا مع القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية، مع أفضلية الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال والالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن المرحلة التالية هي مرحلة المقابلات الشخصية واختيار أفضل المتقدمين بناء على معايير اجتياز المقابلة من المهارات الشخصية والخبرات العملية والحافز لدراسة البرنامج.

يذكر أنه جرى فتح باب التقديم للبرنامج وإعلان معايير الترشح خلال فبراير الماضي من خلال الرابط الإلكتروني https://rowad2030.com/ الشهادة-المهنية - في - ريادة - الأعمال - بالج-2/.