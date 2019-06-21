احتفل مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد مهران بزفافه من المخرجة مي عبد الحافظ، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم أبطال مسلسل أبو العروسة ومنهم سيد رجب، مدحت صالح، أحمد صيام، كارولين عزمي، محمود حجازي.

كما حضر أيضا من نجوم الفن كل من عمرو عبد الجليل وفاء عامر، خالد الصاوي، ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، هناء الشوربجي، المخرج خيرى بشارة، المنتج محمد حفظي، الإعلامي محمد الغيطي وابنته مي الغيطي، خالد أنور، كريم عبد الخالق، محمد عز، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، هند عبد الحليم، محمد على رزق، دنيا عبد العزيز، ساندي، هدير التوني وأحيا الزفاف مصطفي قمر.