قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه جرى منع الإجازات والراحات للضباط والأفراد العاملين بالمديرية عامة والعاملين في إدارة مرور القاهرة خصوصا.

وأضاف المصدر أن مرور القاهرة أنشأت غرفة عمليات خاصة بالإدارة للتعامل مع بلاغات التكدسات المرورية والحوادث والأعطال في نطاق محافظة القاهرة، وفي محيط استاد القاهرة، تيسيرا على المواطنين للذهاب إلى استاد القاهرة لمشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية ومشاهدة مباراة المنتخب الوطني، مساء اليوم.

وأكد المصدر أنه منذ الصباح الباكر وتشهد القاهرة سيولة مرورية ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي تكدسات أو زحام مروري في محيط استاد القاهرة بالرغم من توافد المواطنين على الاستاد منذ التاسعة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء اليوم، وأن مرور القاهرة على استعداد بكل ضباطه وأفراده لتذليل أي عقبة تعرقل أو تؤخر وصول الجماهير لاستاد القاهرة.