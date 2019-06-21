"الزملوط" يوافق على دخول سيارات الأجرة للخارجة بعد منتصف الليل

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح لسيارات الأجرة التي تعمل على خطوط أسيوط والقاهرة وسوهاج بالدخول إلى مدينة الخارجة بعد الساعة الثانية عشرة صباحا وذلك تسهيلا على المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إعطاء توجيهات لإدارة المرور بالسماح لسيارات الأجرة بالدخول إلى المدينة بعد منتصف الليل تسهيلا على المواطنين الذين اشتكوا من عدم وجود سيارات أجرة تنقلهم من المدينة إلى الموقف في الساعات المتأخرة من الليل.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء موقف الأقاليم الجديد بالطريق الدائري بحي السبط، ساهم في تخفيف الزحام المروري من داخل مدينة الخارجة، حيث كان هناك أكثر من 500 سيارة أجرة تمر يوميًا داخل المدينة بخطوط القاهرة وأسيوط والداخلة وباريس وسوهاج، وأنه تم وضع خطة تشمل تدشين 16 خط سير لسيارات أجرة داخلية لنقل المواطنين من الأحياء للموقف الجديد، وهذه السيارات ستكون باللون الأبيض والأزرق، تسهيلًا على المواطنين لسرعة وسهولة الوصول إلى الموقف واستقلال السيارات إلى المحافظات والمراكز الإدارية المختلفة.